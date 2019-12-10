Певица Ольга Бузова нередко эпатирует публику своими новыми клипами. Так буквально несколько часов назад знаменитость выложила новое видео на песню Не виновата.

Певица Ольга Бузова нередко эпатирует публику своими новыми клипами. Так буквально несколько часов назад знаменитость выложила новое видео на песню "Не виновата".По сюжету, Ольга предстает в образе соблазнительно красотки, которой в печенье с предсказаниями выпало, что "сегодня она встретит свою любовь". Видимо, девушка решила брать быка за рога и отправилась в ночной клуб, однако, несмотря на все ее старания, молодые люди не обращали на нее никакого внимания.Любопытно, что один из провокационных образов Бузовой очень уж сильно напоминает чуть ли не культовый наряд певицы Мадонны с конусообразными вставками на груди.Речь идет о необычном корсете от Жана-Поля Готье, в котором звезда зарубежной сцены, по мнению ее фанатов, смотрелась весьма органично.Клип на песню "Не виновата", опубликованный на видеохостинге YouTube, Ольга подписала так: "Мои хорошие. Вас уже 17 миллионов подписчиков в инстаграм!Эта премьера клипа для всех моих поклонников.Взорвем интернет? Или ну его... Просто посмотримОльга Бузова Не виноватаХотите эпотажа, эклектики, смешения чувств и времени – нет этого не будет! Смотрите клип.Я просто хотела спеть песню в стиле:"Стоят девченки, стоят в сторнкеПлаточки в руках теребятПотому что на десять девченокПо статистике – девять ребят..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)Впрочем, поклонники не оценили творчества покрутившей задом певицы. Россиян буквально стошнило от увиденного: "Ну такая чуууушь 🤦🏼‍♀️ Как можно ЭТО слушать ребята, ну", "Как обычно, свою письку уже не знает как пристроить", "Чуть не обрыгался", "Не виновата, что любят ребята, других ребят.Пропаганда гомосексуализма. Заявление в прокуратуру и Бузова поедет шить трусы".