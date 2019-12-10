Почти треть россиян предпочла бы жить на третьем, четвертом или пятом этажах – это самый популярный вариант выбора расположения квартиры.

Наиболее привлекательными для россиян стали 3-й, 4-й и 5-й этажи дома, говорится в исследовании ГК ФСК, которая провела опрос среди потенциальных покупателей квартир в новостройках. За варианты с 3-го по 5-й этаж проголосовали 32% респондентов.Четверть опрошенных планирует остановить свой выбор на квартирах, расположенных на 6-м, 7-м или 8-м этажах. 15% предпочли забраться повыше – с 9-го по 14-й. Выше 14-го этажа готовы поселиться не более 20%, выше 35-го – не более 2-3% покупателей.В компании отметили, что чем выше ценовая категория новостройки, тем больше интерес к верхним этажам. Если в комфорт-классе только 20% покупателей готовы жить выше 14-го этажа, то в бизнес-классе таких желающих уже порядка 30%.Также выяснилось, что интерес к квартирам на этажах пониже проявляют в основном покупатели от 35 лет и старше.