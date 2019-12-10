Жителя Самарской области заставили вернуть часть бюджетных денег, выданных ему на улучшение жилищных условий.

Мужчина решил сэкономить, выбрал дом подешевле, а сдачу – 238 тысяч рублей – оставил себе. Администрация попросила вернуть оставшиеся деньги, но получила отказ.После этого чиновники обратились в суд, который обязал мужчину вернуть оставшиеся от выплаты средства и предупредил, что в случае неисполнения он может лишиться автомобиля и заграничных поездок.После этого мужчина перечислил деньги, и все запреты с него сняли, пишет "Самара онлайн".