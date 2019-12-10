Лидеры нормандской четверки завершили переговоры, продолжавшиеся за ужином последние два часа.

Лидеры "нормандской четверки" завершили переговоры, продолжавшиеся за ужином последние два часа.В общей сложности переговоры продолжались около 5,5 часа, включая полуторачасовой перерыв на двустороннее общение лидеров России и Украины.Теперь главы России, Украины, Франции и Германии дадут пресс-конференцию, сообщает РИА Новости.Первая встреча лидеров четырех стран состоялась 6 июня 2014 года в нормандском городе Бенувиле, позднее этот формат так и стали называть "нормандским". Саммит в Минске в феврале 2015 года считается важнейшей встречей "нормандской четверки". На нем были закреплены Минские договоренности.