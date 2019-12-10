Исполнительница рассказала, без чего не выходит на улицу. Оказывается, Юлия Савичева всегда готова к нападению хулиганов или неадекватных фанатов.

Исполнительница рассказала, без чего не выходит на улицу. Оказывается,Юлия Савичева всегда готова к нападению хулиганов или неадекватных фанатов.Певица пооткровенничала в своем "Инстаграме". Например, артистка не может жить без телефона. По словам Юлии Савичевой,без него она чувствует себя неполноценно.Не покидает дом звезда ибез сумочки. Она отметила, что муж давно грозится продать всю ее коллекцию "дамскихрадостей". Она, разумеется, резко против такого радикального решения.Кроме того, Юлия Савичеваносит в сумочке специальный перцовый баллончик. Когда-то давно ей подарил егоотставной военный. Судя по всему, она всерьез переживает за свою жизнь издоровье. "По его описанию, страшная штука, но надеюсь, использовать недоведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за моюбезопасность", – отметила знаменитость.9 Дек 2019 в 11:33 PSTМатериал дополняется