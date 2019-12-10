Исполнительница рассказала, без чего не выходит на улицу. Оказывается,
Юлия Савичева всегда готова к нападению хулиганов или неадекватных фанатов.
Исполнительница рассказала, без чего не выходит на улицу. Оказывается,
Юлия Савичева всегда готова к нападению хулиганов или неадекватных фанатов.
Певица пооткровенничала в своем "Инстаграме". Например, артистка не может жить без телефона. По словам Юлии Савичевой,
без него она чувствует себя неполноценно.
Не покидает дом звезда и
без сумочки. Она отметила, что муж давно грозится продать всю ее коллекцию "дамских
радостей". Она, разумеется, резко против такого радикального решения.
Кроме того, Юлия Савичева
носит в сумочке специальный перцовый баллончик. Когда-то давно ей подарил его
отставной военный. Судя по всему, она всерьез переживает за свою жизнь и
здоровье. "По его описанию, страшная штука, но надеюсь, использовать не
доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою
безопасность", – отметила знаменитость.
9 Дек 2019 в 11:33 PST
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