В преддверии футбольного чемпионата Европы, который состоится летом 2020 года в 12 городах Старого Света, Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной команды. Сборная проведет четыре встречи.

В преддверии футбольного чемпионата Европы, который состоится летом 2020 года в 12 городах Старого Света, Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной команды. Сборная проведет четыре встречи.В марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде: 28 марта наши футболисты встретятся с соперниками из Швеции, а 31 марта – со сборной Молдавии. Также в рамках подготовки к Евро-2020 у команды России запланированы две игры: 2 июня она в гостях сыграет с представителями Польши, а 6 июня дома примет футболистов Сербии.Расписание товарищеских матче прокомментировал для официального сайта РФС тренер сборной Станислав Черчесов: "Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март — не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи"."Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с очень неуступчивой командой Молдавии", — сказал наставник."Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком, — продолжил тренер. – После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с "Легией". Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года"."Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы. Мы планировали сыграть со сборными категории Топ-16, но скорректировали планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира", — заключил Черчесов.