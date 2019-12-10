Заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, почему умер Юрий Лужков – бывший мэр Москвы. Медик также поделился мнением о том, мог ли политик выжить, сообщает ..

Заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, почему умер Юрий Лужков – бывший мэр Москвы. Медик также поделился мнением о том, мог ли политик выжить, сообщает телеканалПо предварительным данным, Лужков умер из-за инфаркта. Серебрянский отметил, что если эти данные правдивы, то шансов избежать смерти у экс-градоначальника не было. Кардиолог пояснил, у политика могла произойти тампонада сердца, которая является смертельной в 100% случаев.