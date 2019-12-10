Пропавший с радаров по пути в Антарктиду военно-транспортный самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту потерпел крушение. Об этом заявил бригадный генерал Франциско Торрес, основываясь на данных о топливе на борту и проведенном Hercules C130 времени в воздухе.

Пропавший с радаров по пути в Антарктиду военно-транспортный самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту потерпел крушение. Об этом заявил бригадный генерал Франциско Торрес, основываясь на данных о топливе на борту и проведенном Hercules C130 времени в воздухе."Самолет считается потерпевшим крушение, поскольку он уже должен был выработать все топливо", — сообщил военачальник, особо отметив, что посадка возможна "и в таких условиях" на воду.Hercules C130 вылетел в понедельник в 16:55 (22:55 по Москве) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени Эдуардо Фрея Монталвы. Спустя час и 18 минут экипаж перестал выходить на связь.На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, среди которых 15 являются гражданскими специалистами ВВС страны, трое представляют Минобороны, еще двое работают в компании Inproser, а один — в университете Магалланеса. Перед сотрудниками стояла задача провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу, передает Biobiochile.cl.К поиску пропавшего C130 привлечены пять самолетов, в зоне предположительного крушения находятся четыре торговых корабля. В настоящее время диаметр сектора поиска составляет 97 километров, но операцию осложняют шестиметровые волны.Пропавший Hercules был приобретен чилийскими ВВС в апреле 2015 года у Корпуса морской пехоты США.