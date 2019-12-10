Почти на всей территории России температура воздуха превышает среднеклиматическую норму, причем, например, по состоянию на 9 декабря в отдельных регионах — более чем на 16 градусов. В течение начавшейся недели наибольшее отклонение от нормы ожидается на северо-востоке ЕТР, Полярном Урале и в Сибири.

Почти на всей территории России температура воздуха превышает среднеклиматическую норму, причем, например, по состоянию на 9 декабря в отдельных регионах — более чем на 16 градусов.В течение начавшейся недели наибольшее отклонение от нормы ожидается на северо-востоке Европейской территории России, Полярном Урале, в Западной и Восточной Сибири.Причиной этого станет обширный циклон с севера Атлантики, который уже 10 декабря принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом, говорится в сообщении Гидрометцентра.Одновременно с этим все дальше на восток страны начнут проникать относительно теплые воздушные массы, поэтому в Сыктывкаре, например, сохранится оттепель, а температура воздуха будет в пределах нуля – плюс трех градусов.Почти на 14 градусов — с минус 11-14 градусов до нуля — к 10 декабря поднимется температура в Салехарде, а в Норильске с минус 23-27 градусов 9 декабря уже 11-го температура поднимется до минус 8-11.Ближе всего к норме температурный фон будет на юге Европейской части России страны и на Дальнем Востоке, кроме Чукотки.Ранее синоптики рассказали, когда зимняя погода со снегом придет в регионы, где, несмотря на декабрь, до сих пор еще слякоть.