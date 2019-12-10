В Мюнхене на 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Уход бывшего градоначальника прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В Мюнхене на 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Уход бывшего градоначальника прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Сообщение о кончине политика глава либерал-демократов назвал
"не слишком приятной новостью". Жириновский напомнил, что Лужков
управлял Москвой 18 лет.
"Мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его.
Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не десять лет назад, когда мы добились его ухода", – передает слова председателя ЛДПР
"Лента.ру".
Лужков был активным и крепким хозяйственником, умел
работать, отметил Жириновский. Он напомнил, что бывший мэр по образованию
химик-инженер. Бывший градоначальник мог бы связать свою жизнь с наукой, стать
директором или технологом научно-исследовательского центра, отметил лидер ЛДПР.
России не хватает таких мэров, как, заявил Жириновский. "Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома,
или дороги, или питание", – сказал депутат.
11 лет назад Лужков ответил на вопрос Познера. Тогда с нами не было полуострова. Сегодня Крым с нами, но не стало Юрия Михайловича.
Светлая память!
— Путин говорит (@CzarSays)
Экс-мэр скончался на 84-м году жизни в мюнхенской
клинике во время плановой операции на сердце. По предварительным данным, умер от анафилактического шока. Прийти в сознание он не успел.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования
родным и близким политика. Своего предшественника он назвал энергичным и
жизнерадостным человеком, который многое сделал для города и его жителей.