В городе Стрежевом Томской области бывшего сотрудника уголовного розыска обвинили в серии нападений на женщин. Жертвы маньяка рассказывали, что во время нападения преступник прятал лицо и приказывал подчиниться, угрожая ножом. Было решено взять для ДНК-анализа слюну у каждого мужчины, проживающего в городе. И однажды генетический материал совпал с пробой.

В городе Стрежевом Томской области бывшего сотрудника уголовного розыска обвинили в серии нападений на женщин. Жертвы маньяка рассказывали, что во время нападения преступник прятал лицо и приказывал подчиниться, угрожая ножом. Было решено взять для ДНК-анализа слюну у каждого мужчины, проживающего в городе. И однажды генетический материал совпал с пробой.Не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова "След насильника". Оно выйдет в 6, 13 и 19 часов 14 декабря 2019 года, а также в 7 и 12 часов 15 декабря на канале "Россия 24".