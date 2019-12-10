Уважаемый Владимир Александрович Зеленский, я готов с большой радостью сделать с Вами интервью, заявил ведущий авторской программы Вечер с Владимиром Соловьевым в ответ на упрек в свой адрес по поводу того, что Соловьев не бывает на Украине, но говорит о ней в эфире.

"Уважаемый Владимир Александрович Зеленский, я готов с большой радостью сделать с Вами интервью", — заявил ведущий авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в ответ на упрек в свой адрес по поводу того, что Соловьев не бывает на Украине, но говорит о ней в эфире.Соловьев подчеркнул, что Зеленский упомянул его имя во время пресс-конференции, состоявшейся после саммита "нормандской четверки". "Как приятно, что Владимир Александрович не пропускает ни одного нашего эфира", — с иронией заметил ведущий.В ответ на упрек в своем обращении к президенту Украины Владимир Соловьев напомнил, что ему запрещен въезд в Украину. В Незалежной на него пытаются подать в суд, пишут заявления в прокуратуру и призывают расстрелять. "Я нахожусь у вас на сайте "Миротворец", — сказал ведущий.При этом Соловьев обратился с ответным предложением к Зеленскому — вместе отправиться в Донецк и встретиться за закрытыми дверями с руководителями ДНР и ЛНР, с которыми и необходимо решать судьбу страны. "Я вас посажу троих и сам выйду. А вы просто поговорите, чтобы Вы не притворялись, что не понимаете вопроса. А то Вы начинаете кругали крутить, когда Вам говорят, что надо говорить с людьми, представляющими власть в Донецке и Луганске. Время шуточек давно прошло. Это же жизни людей", — отметил ведущий.Соловьев обратил внимание, что на саммите, в отличие от Зеленского, президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, прежде всего, о людях.