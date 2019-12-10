Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной...

Инспекторы ОБ ДПС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны.Сотрудниками ДПС для проверки документов у одного из домов в Институтском переулке был остановлен автомобиль марки БМВ под управлением 31-летнего водителя. В ходе беседы с полицейскими водитель иномарки заметно нервничал.В результате досмотра автомобиля в рюкзаке, находящемся на заднем сиденье, был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой 800 граммов.Следствием ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29