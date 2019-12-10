На богослужении присутствовали заместитель начальника московского Главка генерал-лейтенант полиции Андрей Понорец, руководители ГУ МВД России по г. Москве, а также ветераны органов внутренних дел...

Ежегодно 10 декабря в Знаменском храме проходят архиерейские богослужения. В этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла службу возглавил епископ Балашихинский Николай.На богослужении присутствовали заместитель начальника московского Главка генерал-лейтенант полиции Андрей Понорец, руководители ГУ МВД России по г. Москве, а также ветераны органов внутренних дел.В храме 17 века на протяжении всего советского периода богослужения не проводились. Однако с 10 декабря 1997 года, в день Знамения Пресвятой Богородицы, в храме возобновилась регулярная служба, в тот же день состоялась первая за десятилетия Божественная литургия10 декабря (27 ноября по старому стилю) совершаются празднования, посвящённые иконе Божией Матери Знамение. В её честь в XVII веке построена и освящена каменная церковь за Петровскими воротами. В 2002 году согласно Указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II этот древний храм получил статус «при Главном управлении органов внутренних дел города Москвы».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве