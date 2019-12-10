Мужчина, воспользовавшись тем, что иномарка не заперта, сел за руль и, проехав несколько улиц, не справился с управлением и совершил столкновение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля БМВ и причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из каршеринговых компаний об угоне автомобиля марки БМВ, припаркованного на Нижегородской улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель столицы. Установлено, что мужчина, воспользовавшись тем, что иномарка не заперта, сел за руль. Однако, проехав несколько улиц, он не справился с управлением и совершил столкновение с металлическим ограждением.Дознанием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Через некоторое время в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним 40-летнего мужчины с различными травмами. По заключению врачей, ему был причинен тяжкий вред здоровью.Как установили сотрудники полиции, между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на улице Верхняя Хохловка, переросший в драку. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался мужчина, ранее задержанный за угон.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18