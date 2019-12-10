Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран нормандской четверки продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа и текущие вопросы. Встреча продлится еще несколько часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран "нормандской четверки" продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа и текущие вопросы.Встреча глав государств продлится еще несколько часов, участвующие стороны по пунктам обсуждают итоговое коммюнике. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, лидеры стран обсуждают подготовленный ранее документ, который будет подписан. Также Тимошенко подтвердил запланированную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.Советники лидеров "нормандской четверки" удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита. Об этом рассказал источник в украинской делегации. По его словам, пока что было пройдено несколько пунктов коммюнике, сообщает "Россия 24".9 декабря в Париже проходит встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Саммит посвящен урегулированию ситуации на востоке Украины.Переговоры такого плана проходят впервые более чем за три года. В прошлый раз встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине. На встречу лидеров отводится около трех часов, после чего запланирована пресс-конференция.После окончания переговоров Путин и Зеленский поговорят друг с другом с глазу на глаз.