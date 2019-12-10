В военной школе Бан Пэн начались первые совместные учения вооруженных сил России и Лаоса Ларос-2019. РФ представляют бойцы Восточного военного округа, которые базируются в Забайкалье. Им потребовалось три дня, чтобы привыкнуть к тропическому климату после морозов на родине.

В военной школе "Бан Пэн" начались первые совместные учения вооруженных сил России и Лаоса "Ларос-2019". РФ представляют бойцы Восточного военного округа, которые базируются в Забайкалье. Им потребовалось три дня, чтобы привыкнуть к тропическому климату после морозов на родине, сообщат агентство "Интерфакс".Кроме того, сообщается, что во время маневров россияне пользуются лаосским вооружением: танками Т-72, боевыми разведывательно-дозорными машинами БРДМ, пулеметами ПКТМ, автоматами "Калашникова". Учения будут проходить до 19 декабря, всего в них принимают участие около 500 военнослужащих из двух стран.Напомним, в конце 2018 года в Лаос приехала группа российских взрывотехников. Они помогали местным саперам разминировать районы страны, который бомбили Военно-воздушные силы США во время гражданской войны. Всего россияне очистили более 40 гектаров леса в районе города Кхамкет.Также взрывотехники обучили инструкторов для вооруженных сил Лаоса и передали им саперное оборудование.