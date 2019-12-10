Жители Алтайского края наблюдали странную голубую вспышку в небе. Она на мгновение озарила небо и тут же исчезла.

Жители Алтайского края наблюдали странную голубую вспышку в небе. Она на мгновение озарила небо и тут же исчезла.Оказалось, причиной этому странно явлению послужила комета вторгшаяся в атмосферу Земли2I/Борисов. Это имя, которое отражает внесолнечное происхождение, а также второй порядковый номер в группе таких объектов.Помимо вспышки был еще и звуковой удар. Он последовал сразу после."Саму вспышку в небе не видел, но землю осветило", "Инопланетяне делали рентгенографию земли", – писали очевидцы в соцсетях.Отметим, вспышка была очень яркой. Ее смогли увидеть даже жители близлежащих городов – Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов РФ.