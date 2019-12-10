Соведущая шоу Давай
поженимся! на Первом канале призналась, что выступает за равные браки. Роза
Сябитова скептически отнеслась к тому, что Евгений Петросян женился на своей
помощнице Татьяне Брухуновой.
Соведущая шоу "Давай
поженимся!" на Первом канале призналась, что выступает за равные браки. Роза
Сябитова скептически отнеслась к тому, что Евгений Петросян женился на своей
помощнице Татьяне Брухуновой.
Телесваха написала
в своем "Инстаграме", что журналисты обратились к ней за комментарием по поводу
пятого бракосочетания юмориста. Она считает, что пара неизбежно столкнется с трудностями.
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