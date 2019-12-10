Соведущая шоу Давай поженимся! на Первом канале призналась, что выступает за равные браки. Роза Сябитова скептически отнеслась к тому, что Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

Соведущая шоу "Давайпоженимся!" на Первом канале призналась, что выступает за равные браки. РозаСябитова скептически отнеслась к тому, что Евгений Петросян женился на своейпомощнице Татьяне Брухуновой.Телесваха написалав своем "Инстаграме", что журналисты обратились к ней за комментарием по поводупятого бракосочетания юмориста. Она считает, что пара неизбежно столкнется с трудностями.Материал дополняется