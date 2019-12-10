Спортсмен показал, как проводит время с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов отвел душу, поборовшись с супругой.

Спортсмен показал, как проводит времяс Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов отвел душу, поборовшись с супругой.Футболист опубликовалв Ютубе трогательное видео, на котором шалит с семьей. Беременная модель в футболкеи шортах встретила его в холле особняка. Тут Дмитрий Тарасов и решилповеселиться.Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками.За этим наблюдала их годовалая дочь Милана. Видя, как родителииграют, малышка звонко смеялась. Позже девочкаподбежала к папе и принесла ему плюшевого кота. Дмитрий Тарасов былс ней очень ласков, и дочка его поцеловала.Однако пользователям Сети непонравилась шутливая драка спортсмена с беременной женой. "А лещей раздаватьдруг другу в сторис – это нормально при ребенке?!", "Целовать так было необходимо?","Какой пример вы девочке подаете?", – осудили Дмитрия Тарасова фолловеры.Возможно, такая реакцияподписчиков возникла после слухов о рукоприкладстве футболиста в семье. Ведьнедавно ДмитрийТарасов оказался из-заэтого в центре скандала. Напомним, все началось с того, что егоэкс-супруга, телеведущая Ольга Бузова намекнула, что он поднимална нее руку.Материал дополняется