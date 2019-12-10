Спортсмен показал, как проводит время
с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов отвел душу, поборовшись с супругой.
Спортсмен показал, как проводит время
с Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов отвел душу, поборовшись с супругой.
Футболист опубликовал
в Ютубе трогательное видео, на котором шалит с семьей. Беременная модель в футболке
и шортах встретила его в холле особняка. Тут Дмитрий Тарасов и решил
повеселиться.
Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками.
За этим наблюдала их годовалая дочь Милана. Видя, как родители
играют, малышка звонко смеялась. Позже девочка
подбежала к папе и принесла ему плюшевого кота. Дмитрий Тарасов был
с ней очень ласков, и дочка его поцеловала.
Однако пользователям Сети не
понравилась шутливая драка спортсмена с беременной женой. "А лещей раздавать
друг другу в сторис – это нормально при ребенке?!", "Целовать так было необходимо?",
"Какой пример вы девочке подаете?", – осудили Дмитрия Тарасова фолловеры.
Возможно, такая реакция
подписчиков возникла после слухов о рукоприкладстве футболиста в семье. Ведь
недавно Дмитрий
Тарасов оказался из-за
этого в центре скандала. Напомним, все началось с того, что его
экс-супруга, телеведущая Ольга Бузова намекнула, что он поднимал
на нее руку.
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