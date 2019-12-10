Фонд Общественное мнение провел социальный опрос среди населения. По его результатам удалось выяснить, что больше всего беспокоит россиян.

Фонд "Общественное мнение" провел социальный опрос среди населения. По его результатам удалось выяснить, что больше всего беспокоит россиян.Оказалось, 48% респондентов сильно обеспокоены быстрым ростом цен на услуги ЖКХ. Всего на 1% опрашиваемых взволнованы из-за подорожания товаров и услуг.Проблемы в сфере здравоохранения в стране всерьез волнуют лишь 34%. На удивление, о качестве дорог задумываются лишь 15%, хотя ни для кого не секрет, что это одна из глобальнейших проблем нашей страны. Но этот показатель касается исключительно москвичей.Тем временем, в регионах, таких как Саратов и Ростов данным вопросом обеспокоены больше человек. Там эта тема волнует 30% и 29% жителей соответственно.Кроме того, многие россияне переживают из-за снижения доходов и роста расходов. Об этом говорят практически все проведенные исследования, сообщает Teleprogramma.pro.Напомним, ранее исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, как можно меньше платить по тарифам ЖКХ. Как писали , в случае, если решение об изменении тарифа принималось без ведома собственников, жильцы на законных правах могут оспорить его.