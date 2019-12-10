Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже приведут к результатам, которые будут зависеть от действий конкретных политиков и станут видны далеко не сразу. О том, чего стоит ждать от Владимира Зеленского, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже приведут к результатам, которые будут зависеть от действий конкретных политиков и станут видны далеко не сразу. О том, чего стоит ждать от Владимира Зеленского, рассказал директор Центра политической конъюнктурыАлексей Чеснаков.Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита в нормандском формате стала серьезным испытанием для украинского лидера. Теперь политику предстоит сдать следующий экзамен и доказать мировой общественности, что он может выполнять те обязательства, которые на себя взял.Как на своей странице в "Телеграм" отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, Владимир Зеленский попытался в рамках переговоров в нормандском формате пересмотреть минские соглашения. В планах Киева было добиться передачи контроля за границей до проведения выборов и отказ от закрепления особого статуса Донбасса. Эта попытка провалилась."Украинская делегация воспроизводила все схемы, которые раньше предлагал Порошенко", – заметил Алексей Чеснаков. Эксперт уверен, что это показывает отсутствие новых идей у команды президента Украины.А отказ украинской стороны от развода сил вдоль всей линии соприкосновения, говорит о лицемерии Киева, добавил он. Обращает на себя и странная для президента Украины позиция Владимира Зеленского, который не отказался от своего предложения выступающим за интеграцию с Россией украинцам переехать в нашу страну. "То есть предлагает выселить с территории ДНР И ЛНР более двух миллионов де юре граждан Украины?", – удивился Алексей Чеснаков.Его прогноз на 2020 год в плане урегулирования ситуации в Донбассе не оптимистичен. И рокову роль в этом может сыграть "подарок" Петра Порошенко – бывший президент Украины оставил своему преемнику целый набор весьма соблазнительных в своей простоте уловок, фактически затягивающих конфликт. "Используя приемы Порошенко, Зеленский с высокой долей вероятности заведет минский процесс в тот же старый тупик", – опасается директор Центра политической конъюнктуры.Примечательно, что стремительное падение рейтинга Петра Порошенко большинство экспертов связывают, в первую очередь, с неспособностью политика обеспечить мир в Донбассе. И повторение этого пути фактически ставит крест на политической карьере Владимира Зеленского.