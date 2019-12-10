Действия ФБР - это попытка переворота. Так Дональд Трамп прокомментировал слежку, которую устроило Федеральное бюро расследований. Глава Белого дома заявил: поводом для преследования его избирательного штаба стала фальшивка.

ФБР совсем отбилось от рук при Бараке Обаме. С таким заявлением выступили в Белом доме после публикации доклада генерального инспектора министерства юстиции. В ведомстве заявили, что не нашли в действиях ФБР политической предвзятости, когда бюро проводило расследование против членов штаба Дональда Трампа и их связи с Россией.Впрочем, согласились, что в некоторых моментах сотрудники ФБР допустили серьезные ошибки. В частности, что сам факт слежки за избирательным штабом президента был не обоснован.В Белом доме в ответ указали на фальсификацию документов, на основе которого была установлена прослушка телефонных разговоров. Вице-президент США Майк Пенс потребовал привлечь к ответственности сотрудников ФБР, сфабриковавших данные для расследования. Сам президент назвал действия бюро попыткой государственного переворота, сообщает телеканал "Россия 24".