Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне последнего в первой части сезона матча – в Лиге Европы против испанского Эспаньола, - сделал предварительный анализ выступления своих подопечных летом и осенью. Наставник сказал, что команде не хватало стабильности.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне последнего в первой части сезона матча – в Лиге Европы против испанского "Эспаньола", — сделал предварительный анализ выступления своих подопечных летом и осенью. Наставник сказал, что команде не хватало стабильности."Мы верили, что будем более стабильны, — цитирует слова Гончаренко интернет-портал Спортбокс.Ru. — Может, в какой-то мере сыграли более стабильно, чем в прошлом сезоне, но все равно ожидали большего. Как и все тренеры, могу сказать, что два-три очка мы недобрали как раз из-за нестабильности"."Мы даем команде посыл независимо от уровня соперника и турнира, — продолжил тренер. — Мы стараемся играть на победу. Нужно формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись какого-то соперника. Мы никогда не говорим, что можно сыграть на ничью"."Говоря об изменении психологии, могу отметить, как мы отреагировали на пропущенный гол против "Краснодара". После гола от "Арсенала" мы на 20 минут выключились, а здесь создавали моменты даже после гола в свои ворота. Важно, что мы хорошо отреагировали. Мы хотели выиграть и в целом, наверное, были в этой игре поострее "Краснодара", — сказал Гончаренко.Наставник "красно-синих" также согласился с посылом, что команде требуется некоторое усиление: "Наверное, любой тренер хочет усиления, желательно на каждой позиции. У нас хорошая команда, но нам нужен игрок, который разбавил бы средний возраст команды".Не прошел тренер и мимо работы системы видеоповторов в премьер-лиге: "После появления VAR нужно оценивать судейство совершенно по-другому. Оценка может быть субъективна, но могу привести такие цифры: в последних трех матчах на выезде в наши ворота назначили два пенальти и удалили одного игрока. Можно соглашаться или спорить, но я считаю, что в каждом из этих эпизодов нарушения не было".