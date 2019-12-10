Тюменские эксперты попытались установить причину отравления, с которым в больницу поступили десять человек. У них заподозрили заражение гаффской болезнью, причиной которого могла стать рыба, выловленная в местном водоеме. Впрочем, специалисты пришли к выводу, что дело не в рыбе.

Тюменские эксперты попытались установить причину отравления, с которым в больницу поступили десять человек. У пациентов заподозрили заражение гаффской болезнью, причиной которого могла стать рыба, выловленная в местном водоеме. Все заболевшие употребляли ее в пищу.Впрочем, в Тюменской областной ветеринарной лаборатории пришли к выводу, что дело не в рыбе. Как пишет URA.Ru, выловленными в Тобольском районе карасей скармливали мышам, и у тех признаков болезни не обнаружилось.В лаборатории сообщили, что биопроба проводилась на белых мышах в течение 17 суток. За это время у грызунов не было замечено симптомов АТПМ – алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии или так называемой гаффской болезни. Эксперты также провели гистологическое исследование рыбы и не нашли отклонений от нормы. Таким образом, источник болезни пока остается неизвестным.Как сообщает портал 72.Ru, исследователи продолжают поиск источника заражения."Мыши, которых мы кормили этой рыбой, живы. Но параллельно отбирались пробы Роспотребнадзором. У них положительный результат. В частности, у них мыши погибли примерно на 17-й день опыта. Будем искать дальше", – сказал журналистам главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Вадим Шульц.Об отравлении жителей деревни Ачиры Тобольского района стало известно в конце октября. Люди попали в больницу с симптомами пищевого отравления и судорогами. Два человека попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Известно, что за несколько дней до госпитализации жителей деревни там умерли несколько собак.Гаффская болезнь – острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения от него нет. Первые симптомы заболевания – острые мышечные боли и паралич конечностей. Затем болезнь поражает сердце и почки. Источником заболевания является рыба — окунь, щука, сазан, карась. Болезнь поражает не только людей, но также птиц и животных, съевших зараженную рыбу.