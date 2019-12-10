Украинское издание в день смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова решило опубликовать его самые скандальные его высказывания о Незалежной. Таким образом СМИ устроило пляску на костях еще не остывшего экс-градоначальника.

Украинское издание в день смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова решило опубликовать его самые скандальные его высказывания о Незалежной. Таким образом СМИ устроило пляску на костях еще не остывшего экс-градоначальника.Юрий Лужков скончался в Мюнхене, в Германии. По предварительным данным, просочившимся в прессу, у него появились осложнения после операции на сердце. В итоге, бывший мэр так и не вышел из наркоза. Тем не менее, несмотря на тот факт, что о почивших принято говорить либо хорошо, либо никак, украинцев это не остановило.Авторы статьи отметили, что Лужков негативно высказывался о Незалежной. Так он поддерживал "российский" Крым, споры по которому до сих пор не утихают в обоих странах, и отмечал, что не стоит платить за нахождение нашего военно-морского флота в акватории Украины."Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге России. А его потеря – это потеря юга России", – приводят авторы заметки слова бывшего градоначальника.Они не забыли отметить, что свои высказывания Лужков повторял, когда прибыл в Симферополь, за что Служба безопасности Украины в мае 2008 года запретила ему въезд в страну. Тогда Юрий Михайлович заметил, что действия Украины являются "откровенным пренебрежением договором, неприкрытым стремлением в НАТО", передает издание "".10 Дек 2019 в 1:20 PSTВ статье автор называет возврат полуострова в состав России в 2014 году "оккупацией". Это было написано в связи с тем, что Лужков некогда поддержал инициативу Госдумы России потребовать от Украины денежную компенсацию за ущерб, понесенный Крымом, в годы его нахождения в составе Незалежной.