Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже нанесли серьезный удар по многим основополагающим тезисам современного мирововоззрения украинцев. В частности, под вопрос был поставлена тяжесть санкций, которые были введены против России.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже нанесли серьезный удар по многим основополагающим тезисам современного мирововоззрения украинцев. В частности, под вопрос был поставлена тяжесть санкций, которые были введены против России.Время "головокружительных" геополитических успехов Украины осталось в прошлом, а последние события на международной арене заставляют простых украинцев сомневаться в том, что оно когда-то было на самом деле, а не было выдумано местными СМИ ради отвлечения внимания. Под ударом оказался один из столпов, на котором строился миф об успехах Киева – антироссийские санкции.Примечательно, что у отдельной категории украинских патриотов наибольший ажиотаж вызывали не экономические ограничения, сколь суровыми они бы ни были, а запреты на посещение стран Запада для конкретных лиц. И переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже заставили их пересмотреть свои взгляды на действенность подобных мер.Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой виден помощник президента России Владислав Сурков. Он сидел по правую руку от министра иностранных дел страны Сергей Лаврова на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже.Принципиальность европейских законов: Между Путиным и Меркель в Елисейском дворце, как и на последнем подобном саммите в Берлине, сидит находящийся под санкциями ЕС Владислав Сурков— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Бурную же реакцию украинцев вызвал тот факт, что Владислав Сурков находится под европейскими санкциями, что ограничивает его возможности для посещения стран Евросоюза. По всей видимости, они думали, что это распространяется абсолютно на все поездки, в том числе и рабочие, в связи с чем его присутствие в Париже вызвало настоящую истерику.