Британский художник Бэнкси в Бирмингеме украсил стену рождественским граффити. Свою новую работу он представил на официальной странице в Instagram.В начале видео показывают бездомного человека, сидящего на скамейке. Затем камера отдаляется и на стене можно увидеть новое творение Бэнкси — упряжку с оленями. Задумка граффити заключается в том, что скамейка выполняет роль саней Санта-Клауса.Бэнкси подписал видео следующими словами: "Боже, благослови Бирмингем". Художник отметил, что бездомного зовут Райан. Уже спустя двадцать минут после съемки видео неравнодушные люди дали мужчине горячий напиток, две плитки шоколада, а также зажигалку.Посмотреть эту публикацию в Instagram. God bless Birmingham. In the 20 minutes we filmed Ryan on this bench passers-by gave him a hot drink, two chocolate bars and a lighter — without him ever asking for anything.Публикация от Banksy (@banksy) 9 Дек 2019 в 5:15 PSTЛичность Бэнкси неизвестна по сей день, вокруг его персоны ведутся споры. Он известен своими художественными, зачастую скандальными произведениями на социальную тематику.Недавно Бэнкси открыл интернет-магазин, а также торговую точку в Лондоне, в которой нельзя ничего купить. На онлайн-площадке представлены необычные вещи, в числе которых женская сумка в виде кирпича и полицейский диско-шлем.