Американский бейсболист Пит Фрейтс, прославившийся как вдохновитель флешмоба Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет.

Американский бейсболист Пит Фрейтс, прославившийся как вдохновитель флешмоба Ice Bucket Challenge, умер в возрасте 34 лет. Он страдал от бокового амиотрофического склероза, передает РИА Новости.На сайте Бостонского колледжа опубликована заметка, в которой сказано, что Пит скончался в кругу любящей семьи, и особо отмечены его сила, стойкость и заслуги в деле вдохновения людей по всему миру.В 2017 году в СМИ появились непроверенные сообщения о смерти Пита, однако затем они были опровергнуты. В тот год бейсболист находился в больнице.Пит Фрейтс запустил Ice Bucket Challenge в 2014 году. Он хотел собрать средства для фонда борьбы с амиотрофическим склерозом. Участники акции должны были облиться на камеру холодной водой, а затем передать эстафету трем своим друзьям. Каждый участник жертвовал в фонд борьбы с болезнью от 10 до 100 долларов. В акции приняли участие множество знаменитостей — актеры, певцы, бизнесмены, политики.