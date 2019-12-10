Скончался бывший мэр Юрий Лужков. По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. Ему было 83 года.

Скончался бывший мэр Юрий Лужков. Ему было 83 года. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце.Информацию о кончине Лужкова подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил свои соболезнования родным и близким."Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", — написал он в Twitter.Юрия Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве в рабочей семье. После окончания школы поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Во время учебы подрабатывал дворником, разгружал вагоны на Павелецком вокзале, участвовал в освоении целины в Казахстане в составе одного из первых студенческих отрядов.6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Это пост Юрий Лужков занимал в течение 18 лет – до 28 сентября 2010 года.После ухода с поста мэра занялся бизнесом, разводил пчел, написал книгу "Москва и жизнь".