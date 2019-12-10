Буквально несколько часов назад стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Скандальная журналистка Ксения Собчак поделилась своим мнением.

Буквально несколько часов назад стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Скандальная журналистка Ксения Собчак поделилась своим мнением.Ксения Анатольевна нередко высказывается о различных событиях в общественной жизни. По всей видимости, несмотря на то, что сейчас Собчак куда больше занимается ведением светских мероприятий, бывшая жизнь журналистки не оставляет ее в покое, заставляя вновь и вновь обращать внимание на то, что происходит в мире.Так Ксения Анатольевна не смогла пройти мимо новости, которая в последние часы захватила весь российский интернет, а наиболее актуальной стала для жителей столицы. Стало известно, что на 84-ом году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Женщина отметила, что вместе с ним общественность утратила и часть своего прошлого. "Ушел старик Батурин... Эпоха!", – высказалась Ксения в своем телеграмм-канале.Новость дополняется.