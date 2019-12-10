УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гранкина Вячеслава Сергеевича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гранкина Вячеслава Сергеевича, 18.01.1980 года рождения, уроженца Ставропольского края, местонахождение которого неизвестно с 03.03.2019.Приметы: европейский тип внешности, на вид 40-45 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые, короткие, глаза серо-голубые.Особые приметы: на верхней губе с левой стороны имеется выпуклость, шрам.Был одет: черная куртка с белыми вставками на рукавах, темно-синие джинсы, черный свитер, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93