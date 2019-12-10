ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пахомова Сергея Владимировича, 30.04.1960 г. р...

ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пахомова Сергея Владимировича, 30.04.1960 г. р., который ушел 27.04.2019, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60 лет, рост 195 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью.Особые приметы: шрам от аппендицита, татуировка на правом предплечье – роза, кинжал, крест.Одежда: кофта сиреневого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18