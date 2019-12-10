Депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета Единой России Евгений Ревенко и руководитель Волонтерской роты Антон Демидов передали родственникам погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова его солдатский медальон. Вручение прошло в День Героев Отечества.

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко и руководитель "Волонтерской роты" Антон Демидов передали родственникам погибшего бойца Советской армии Алексея Ененкова его солдатский медальон. Вручение прошло в День Героев Отечества.Солдатский медальон Алексея Ененкова, павшего в боях Великой Отечественной войны обнаружили поисковики "Волонтерской роты" в Калужской области. О важности возвращения этого предмета родственникам Героя рассказал депутат Госдумы Евгений Ревенко."Символично, что происходит это в День Героев Отечества", – отметил заместитель секретаря генерального совета "Единой России". Он напомнил, что потери Советского союза в Великой Отечественной войне составляют 26 миллионов человек. Из них порядка четырех миллионов пропали без вести."Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат", – напомнил депутат. И работа поисковиков приближает этот момент. Антон Демидов, в свою очередь, добавил, что современное поколение берет пример с героев и осознает ответственность перед своей страной. "Мы ориентируемся на этих героев. Мы – добровольцы. Добровольчество – это очень важный аспект жизни молодого человека", – подчеркнул руководитель "Волонтерской роты"."Сегодня в День Героев Отечества мы чествуем героев Советского Союза и Российской Федерации. Тех, кто на деле доказал истинную преданность и любовь к Родине, проявил действительное мужество в самые опасные и серьезные моменты жизни, не спасовав и приняв для себя единственно правильное решение. Тех, кто, к сожалению, не вернулся с поля боя, кого нет рядом с нами", – рассказал Евгений Ревенко.Он напомнил и о советских солдатах, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной, и о российских военнослужащих, погибших в борьбе с международным терроризмом. "Ведь, действительно, говорят, что нет большей любви, чем отдать душу свою за други своя, нет выше той любви. И эти люди, действительно, мужественные люди, и они положили жизнь свою за нас с вами и за наше Отечество", – подчеркнул депутат.Также в честь Дня Героев Отечества в рамках акции "Россия героев"волонтеры, юнармейцы и представители других общественных организаций развернули в парке ВДНХ самую большую в мире георгиевскую ленту. Ее длина составила 300 метров. Площадь полотна оказалась больше двух тысяч квадратных метров.