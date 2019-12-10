Инспекторы ОР ДПС ГИБДД совместно с общественниками проконтролируют соблюдение правил перевозки детей-пассажиров

Нарушение правил перевозки пассажиров транспортных средств, в том числе детей, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Своевременное предупреждение и пресечение таких нарушений – одна из важнейших составляющих профилактической работы Госавтоинспекции, а одна из форм - массовые проверки водителей.В утренние часы 11 декабря вблизи школ и детских садов областного центра водителей будут встречать инспекторы ГИБДД и члены общественной организации «Совет отцов» – экзаменаторы родительской ответственности по соблюдению требований правил перевозки детей.Основная цель профилактической акции – повышение уровня правосознания и ответственности у участников дорожного движения, снижения уровня аварийности и тяжести их последствий в дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятие пройдет в рамках областной пропагандисткой кампании «Родительский патруль».Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 12 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих устройств и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных устройств. Частью 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за нарушение требований к перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей, - сумма, примерно равная стоимости детского автокресла.Уважаемые родители, помните, безопасность детей превыше всего, проявите заботу и любовь – пристегните юного пассажира ремнем безопасности.