Встречи прошли в общеобразовательных учреждениях с учащимися и их родителями

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и федеральной противопожарной службы провели профилактические мероприятия с детьми и родительской аудиторией образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный.В рамках данных мероприятий в одной из школ города была организована встреча с учащимися шестых классов. В первую очередь, сотрудники полиции напомнили ребятам, что в зимний период следует быть более осторожными и внимательными при переходе проезжей части, особенно во время сложных погодных условий, и в темное время суток, когда дети идут в школу и возвращаются домой. Так как лед на дороге - явление опасное, тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, а каждое резкое изменение направления движения и несоблюдение скорости может спровоцировать занос транспортного средства. Также инспекторы напомнили ребятам о необходимости ношения световозвращающих элементов для обеспечения личной безопасности в темное время суток и пасмурную погоду.В свою очередь сотрудники МЧС в рамках сезонной акции «Осторожно, тонкий лед» рассказали детям об основных правилах поведения на водоёмах и опасностях тонкого льда.Также правоохранители провели беседу с родительской аудиторией на общешкольном родительском собрании. Для родительской общественности были продемонстрированы видеоматериалы, акцентирующие внимание взрослых на воспитание у детей ответственности за собственную безопасность, так как сочетание повышенной любознательности и стремления к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций у несовершеннолетних.Одним из обсуждаемых вопросов во время собрания стала тема детского дорожно-транспортного травматизма. Полицейские напомнили родителям о том, насколько дети нуждаются в заботе и внимании, особенно когда дело касается дорожной безопасности. До сведений родителей была доведена информация о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Присутствующим напомнили о правилах перевозки детей и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Родителям было рекомендовано не забывать, что взрослые являются для своих детей образцом поведения.