Потерпевший передал злоумышленникам часть денежных средств в размере более 1 миллиона долларов США...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение 41-летнему фигуранту уголовного дела, совершившему попытку мошенничества в особо крупном размере.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленным соучастником, заведомо зная о том, что родственник потерпевшего является арестованным по уголовному делу, ввел мужчину в заблуждение и сообщил ложные сведения относительно наличия возможности за вознаграждение повлиять на решение суда. После чего потерпевший передал злоумышленникам часть денежных средств в размере более 1 миллиона долларов США. Однако при передаче оставшейся суммы в размере более 300 тысяч долларов США один из фигурантов был задержан сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.Сотрудники полиции проводят дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск соучастника противоправного деяния.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28