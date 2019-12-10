Утром 10 декабря в администрацию Московского метрополитена по электронной почте поступили анонимные сообщения с угрозой минирования 30-ти станций столичной подземки. Злоумышленник сообщил, что там заложена взрывчатка. На эти станции выехали сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

Утром 10 декабря в администрацию Московского метрополитена по электронной почте поступили анонимные сообщения с угрозой минирования 30-ти станций столичной подземки.Злоумышленник сообщил, что там заложена взрывчатка. На эти станции выехали сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками, сообщает ТАСС.Кроме того, аналогичные анонимные сообщения о "минировании" поступили в Академию ФСБ и аэропорт Внуково. Там также проводилась проверка, сообщил источник в экстренных службах.Во Внукове эвакуацию сотрудников и пассажиров проводить не стали.Последняя волна анонимных сообщений о "минировании" объектов в Москве, в числе которых назывались суды, школы, детсады и трижды за последнее время — храм Христа Спасителя, началась 28 ноября.Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов, ни одна из угроз не подтвердилась.Ранее осведомленные источники сообщали, что анонимные угрозы о "минировании" в основном приходят из-за рубежа – предположительно, с территории Украины. Зачастую злоумышленники за отказ от своих преступных намерений требуют перевести им денежные средства в биткоинах.