Акция направлена на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма

2 декабря на территории Владимирской области стартовала пропагандистская кампания «Родительский патруль», цель которой – усиление контроля за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах, а также за соблюдением ПДД юными участниками движения.В рамках кампании сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» встретились с родителями воспитанников детских дошкольных учреждений.Встреча прошла в форме игры «Что? Где? Когда?». Родители показали свои знания правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Также были разобраны различные аварийные ситуации на дорогах и действия при них. После чего полицейские рассказали, как правильно устанавливать и использовать детские удерживающие устройства в автомобиле.Закрепив полученные знания, родительский патруль в составе педагогов детского сада, родителей и воспитанников вышли на парковку, прилегающую к детскому учреждению, где проверили соблюдение правил перевозки пассажиров вновь приезжающими автолюбителями, напомнили о важности световозвращающих элементов на одежде ребенка.На базе Малыгинского филиала МБУК «Районный дом культуры» сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с заведующей отделом по работе с молодежью Еленой Жериховой был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих подвесок для ребят Малыгинской средней образовательной школой. В ходе проведения мастер-класса инспектор по пропаганде ОГИБДД старший лейтенант полиции Татьяна Гуськова повторила с ребятами основные правила дорожного движения. Дети активно рассказывали, для чего нужны световозвращатели и где правильно их размещать, чтоб водители заметили пешехода заблаговременно.После проведения мастер-класса ребята приготовили письма для водителей и отправились на улицу, где провели акцию «Внимание водитель, я – яркий пешеход!». Дорожные полицейские останавливали автомобили, а дети вручали водителям письма с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.В городе Камешково сотрудники ОГИБДД с воспитанниками детского сада № 6 «Сказка» провели обучающее занятие, на котором ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы и принимали участие в играх «Дорожные знаки», «Водитель и пассажир». Инспектор ДПС рассказал дошколятам правила дорожного движения, а затем во дворе детского сада продемонстрировал ребятам патрульный автомобиль. После этого все отправились на одну из оживленных улиц города, где провели пропагандистскую акцию «Стань заметнее в темноте», в ходе которой дети, их родители, воспитатели, сотрудники ГИБДД призывали пешеходов стать заметнее и обязательно носить световозвращающие элементы. Ребята раздавали пешеходам фликеры и информационные буклеты. Мастер-классы по изготовлению светоотражателей проведены с учащимися и их родителями в нескольких школах и детских садах города Камешково.Воспитанники детского сада №4 «Светлячок» Селивановского района совершили путешествие в Город Дорожный наук. По сценарию сказочный персонаж Незнайка решил изучить дорожную азбуку города, и в этом ему помогли ребята. Они рассказали герою о дорожных знаках и правилах движения на дороге.В Гороховецком районе сотрудники полиции встретились с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Семья». «Родительская общественность» вместе с дорожными полицейскими провели контроль за использованием юными участниками дорожного движения световозвращающих элементов, рассказали школьникам и сопровождающим их взрослым о мерах безопасности и важности использования световозвращающих элементов. В помощь инспекторам ГИБДД пришли ребята из волонтерского движения «Добровольцы» в образе мультипликационных героев, представитель общественного совета при Отделении МВД России по Гороховецкому району.