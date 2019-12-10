В Париже завершилась двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Разговор длился почти полтора часа.

В Париже завершилась двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Разговор длился почти полтора часа.Детали пока не сообщаются. Известно лишь, что Путин итогом встречи остался доволен. Отметил, что поговорили по-деловому.Президенты России и Украины встречаются впервые. Ранее они общались только по телефону, напоминает телеканал "Россия 24".Лидеры "нормандской четверки" продолжили переговоры.Тем временем в Киеве противники Зеленского разбили палаточный лагерь у офиса президента Украины. Туда стянуты сотрудники силовых структур.