В Подмосковье прошла крупная операция МВД. Был задержан подозреваемый в массовом сбыте наркотиков. Им оказался житель Рязанской области.

В Подмосковье прошла крупная операция МВД. Был задержан подозреваемый в массовом сбыте наркотиков. Им оказался житель Рязанской области.При личном досмотре у него нашли сверток с психотропным веществом. Правоохранители обнаружили и сделанные в лесу закладки с наркотиками, сообщает телеканал "Россия 24".Такие же тайники обнаружили в лесных массивах округов Щелково, Солнечногорск и Чехов. Полицейские изъяли там 46 килограммов того же вещества. Возбудили уголовное дело.