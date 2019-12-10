Они причастны не менее чем к 16 кражам

В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений о кражах из дачных домов и магазинов в Покрове.У пострадавших похитили велосипеды, скутер, электроинструменты, бытовую технику, смартфоны. В одном из супермаркетов города злоумышленники украли 200 бутылок пива.Правоохранители изъяли следы с мест преступлений и установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо покровчан в возрасте от 19 до 23 лет. Парни признались, что похищенное имущество продавали, а деньги делили между собой.Задержанные оказались причастны не менее чем к 16 кражам. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.