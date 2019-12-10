В городе Большой Камень в Приморье мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу, работающую продавцом в магазине. Девушку доставили в больницу.

В городе Большой Камень в Приморье мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу, работающую продавцом в магазине. Девушку доставили в больницу. Об происшествии СМИ сообщил представитель УМВД РФ региона.В социальных сетях появилось видео с камеры наблюдения в магазине, на котором видно: мужчина, повалив девушку на пол, наносит ей множество ножевых ранений.Сообщение о нападении на продавца в магазине на улице Курчатова поступило на пульт полиции. В ходе конфликта мужчина, нанеся ножевые ранения своей бывшей девушке, скрылся с места происшествия.Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 31-летний местный житель. Он уже дал признательные показания, сообщает РИА Новости.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.