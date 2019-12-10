Вся страна в ужасе от жуткой новости: умер экс-мэр Юрий Лужков. Появились новые подробности о причинах его скоропостижной кончины.

Вся страна в ужасе от жуткой новости: умер экс-мэр Юрий Лужков. Появились новые подробности о причинах его скоропостижной кончины.По одной из версий, политик скончался в мюнхенской клинике во время плановой операции на сердце. Он не успел прийти в сознание. По предварительной информации, Лужков умер от анафилактического шока, сообщает телеграм-канал Mash.Тем временем, канал Baza утверждает, что трагедия произошла на следующий день после хирургического вмешательства. Сама операция прошла успешно, но Лужкову не удалось выйти из глубокого наркоза. У бывшего мэра Москвы лопнул один из сосудов.Это спровоцировало отек легких, от которого и умер Лужков.10 Дек 2019 в 1:20 PSTОтметим, префекты и главы Департаментов узнали о том, что Лужков умер во время ежедневных совещаний. Чиновники из московской мэрии уже предложили помощь семье усопшего. Они хотят перевезти тело и организовать прощание. На данный момент, ближайшие родственники Юрия Михайловича не дали своего согласия на это.