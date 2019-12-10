В возрасте 92 лет умер Пол Волкер, который занимал пост председателя Федеральной резервной системы США в 1979-1987 годах. Причиной смерти мужчины стали осложнения рака простаты.

В возрасте 92 лет умер Пол Волкер, который занимал пост председателя Федеральной резервной системы США в 1979-1987 годах. О его смерти сообщает The Washington Post.По данным газеты, Волкер умер в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Причиной смерти мужчины стали осложнения рака простаты.С 1952 года Пол Волкер работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, в Министерстве финансов Штатов, а также в банке "Чейз Манхэттен".Восемь лет он занимал пост председателя ФРС. При Бараке Обаме Волкер возглавлял Совет по экономическому восстановлению после мирового финансового кризиса.