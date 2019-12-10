В Москве торжественно открылся Дом прав человека. Новая штаб-квартира федерального омбудсмена расположена на Смоленском бульваре.

В Москве торжественно открылся Дом прав человека. Новая штаб-квартира федерального омбудсмена расположена на Смоленском бульваре."Здесь есть интерактивная возможность общения с регионами, в этом доме работает уникальная совершенно интерактивная система документооборота, которая позволяет человеку получить консультацию, помощь, передать обращение", — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также в церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, омбудсмены из разных регионов, а также представители правозащитного и научного сообществ, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что в Доме прав человека будет создан ситуационный центр, который позволит проводить по видеосвязи проводить совместные приемы с региональными уполномоченными.