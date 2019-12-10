Водитель автомобиля «Фольксваген», находясь за рулем в состоянии опьянения, потерял контроль над управляемым транспортным средством...

СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген», управляя технически неисправным транспортным средством в состоянии опьянения, вблизи д. Зыбино, пос. Кленовское г. Москвы потерял контроль над управляемым транспортным средством, а также ориентиры границ проезжей части, вследствие чего совершил съезд с дороги в полосу отвода, где автомобиль опрокинулся.В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась, второй пассажир получил телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта квалифицируются как тяжкий вред здоровью.Следствием СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».К уголовной ответственности привлечен 34-летний водитель, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Троицкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53