В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребенком. По данным , было принято решение ..

В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребенком. По данным , было принято решение взломать дверь в жилое помещение.Оказалось, в квартире находился ребенок. Его мать умерла от пневмонии пять дней назад. Малыш все это время был один. Глава Удмуртии Александр Бречалов просит граждан не оставаться равнодушным и обращать внимание на изменения в привычном укладе жизни соседей.