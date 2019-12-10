Звезда шоу Comedy Woman Екатерина
Варнава, судя по всему, еще не скоро наденет подвенечный наряд. Бракосочетание
артистки отменено.
Звезда шоу "Comedy Woman" Екатерина
Варнава, судя по всему, еще не скоро наденет подвенечный наряд. Бракосочетание
артистки отменено.
Екатерина Варнава получила
предложение руки и сердца от избранника Константина Мякинькова еще два года
назад. Поклонники ожидали в скором времени увидеть фото и видео с пышного
торжества, однако оно так и не состоялось. В связи с этим появились слухи, мол,
влюбленные часто конфликтуют, поэтому регистрацию отношений отложили
до лучших времен.
Сама же Екатерина, сплетни о
потере взаимопонимания отрицает. По словам звезды, проблем с любимым у нее
нет, просто в ЗАГС они реши не идти.
"У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Уже как-то неактуально. Уже получается, что я – старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, зачем?" – заявила в эфире программы на НТВ.
Накануне звезда "Comedy Woman"
отметила 35-летие. Артистка собрала родственников и друзей в одном из столичных
ресторанов. Во время благодарственной речи присутствующим,
пошутила, что ее возлюбленный до сих пор не может накопить на обручальное
кольцо, поэтому они так и не поженились.
6 Ноя 2019 в 11:22 PST
Добавим, что слова о
финансовой несостоятельности Константина Мякинькова сильно преувеличены. Избранник
звезды юмористического шоу является одним из самых популярных танцоров в России.
Константин работал с Полиной Гагариной и выступал с Сергеем Лазаревым.
Кстати, совместный снимок Варнавы и Лазарева,
недавно наделал много шума. Вокалист опубликовал его в личном "Инстаграм". В кадре он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее в
губы. Интимный момент, попавший объектив камеры, вокалист комментировать не стал.