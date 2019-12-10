Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, судя по всему, еще не скоро наденет подвенечный наряд. Бракосочетание артистки отменено.

Звезда шоу "Comedy Woman" ЕкатеринаВарнава, судя по всему, еще не скоро наденет подвенечный наряд. Бракосочетаниеартистки отменено.Екатерина Варнава получилапредложение руки и сердца от избранника Константина Мякинькова еще два годаназад. Поклонники ожидали в скором времени увидеть фото и видео с пышноготоржества, однако оно так и не состоялось. В связи с этим появились слухи, мол,влюбленные часто конфликтуют, поэтому регистрацию отношений отложилидо лучших времен.Сама же Екатерина, сплетни опотере взаимопонимания отрицает. По словам звезды, проблем с любимым у неенет, просто в ЗАГС они реши не идти."У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Уже как-то неактуально. Уже получается, что я – старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, зачем?" – заявила в эфире программы на НТВ.Накануне звезда "Comedy Woman"отметила 35-летие. Артистка собрала родственников и друзей в одном из столичныхресторанов. Во время благодарственной речи присутствующим,пошутила, что ее возлюбленный до сих пор не может накопить на обручальноекольцо, поэтому они так и не поженились.6 Ноя 2019 в 11:22 PSTДобавим, что слова офинансовой несостоятельности Константина Мякинькова сильно преувеличены. Избранникзвезды юмористического шоу является одним из самых популярных танцоров в России.Константин работал с Полиной Гагариной и выступал с Сергеем Лазаревым.Кстати, совместный снимок Варнавы и Лазарева,недавно наделал много шума. Вокалист опубликовал его в личном "Инстаграм". В кадре он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее вгубы. Интимный момент, попавший объектив камеры, вокалист комментировать не стал.