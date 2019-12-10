Певец решился на смелый эксперимент. Владимир Пресняков предстал с
экстремальным цветом волос – голубым.
Певец решился на смелый эксперимент. Владимир Пресняков предстал с
экстремальным цветом волос – голубым.
Снимком в таком виде исполнитель поделился в
своем "Инстаграме". Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Многие
поддержали артиста, другие же просто пришли в оторопь от преображения Владимира
Преснякова.
"Вова-чума!",
"Цвет настроения синий!", "Вовус, огонь", "Такой модный", "Наверное, жена в шампунь синьку добавила",
"Зачем у Подольской краску отобрал?", – прокомментировали фото знаменитости
пользователи соцсети. Некоторые предположили, что артист просто использовал для
кадра фотошоп.
А некоторые посчитали, что, скорее всего, Владимир
Пресняков готовится к новому клипу. Ведь несколько лет назад он уже
перекрашивал волосы и бороду в голубой цвет, а его
супруга, певица Наталья Подольская — в
розовый, для съемок клипа "Дыши".
9 Дек 2019 в 2:35 PST
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