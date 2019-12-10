Певец решился на смелый эксперимент. Владимир Пресняков предстал с экстремальным цветом волос – голубым.

Певец решился на смелый эксперимент. Владимир Пресняков предстал сэкстремальным цветом волос – голубым.Снимком в таком виде исполнитель поделился всвоем "Инстаграме". Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Многиеподдержали артиста, другие же просто пришли в оторопь от преображения ВладимираПреснякова."Вова-чума!","Цвет настроения синий!", "Вовус, огонь", "Такой модный", "Наверное, жена в шампунь синьку добавила","Зачем у Подольской краску отобрал?", – прокомментировали фото знаменитостипользователи соцсети. Некоторые предположили, что артист просто использовал длякадра фотошоп.А некоторые посчитали, что, скорее всего, ВладимирПресняков готовится к новому клипу. Ведь несколько лет назад он ужеперекрашивал волосы и бороду в голубой цвет, а егосупруга, певица Наталья Подольская — врозовый, для съемок клипа "Дыши".9 Дек 2019 в 2:35 PSTМатериал дополняется